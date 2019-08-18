HABER

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 02:49 | Son Güncelleme

Fatih'te 6 katlı bir iş merkezinin giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerlerinde hasar oluştu.

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

Yangın, gece saatlerinde Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin giriş katındaki tekstil mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İş merkezinin gece bekçisi iş yerinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına iş merkezinin her iki tarafından da müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada iş merkezinde çıkan yangını haber alan iş yeri sahipleri koşarak olay yerine geldi. Mağazalarını açan iş yeri sahipleri mallarını dışarı taşıdı.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş merkezinin giriş katında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yangın

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü! Bina sakini müteahhite böyle sitem etti!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'nda kaybolan kişi her yerde aranıyor

Kanyon gezisi sular yükselince kabusa döndü! Her yerde aranıyor

Tek amacı kavgayı ayırmaktı! Samsun'da emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.