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  4. İstanbul'da iş yerinde büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da iş yerinde büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

19.11.2020 01:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da iş yerinde büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. (AA)

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