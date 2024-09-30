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İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırmışlardı! Yakalandılar

30.09.2024 08:26
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İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı. Söz konusu operasyona ait bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırmışlardı! Yakalandılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ali Yerlikaya, İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

İstanbul’da iş yerlerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı!

Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-30” operasyonlarında;
Kasten Öldürme,
Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
Kasten Yaralama,
İşyeri Kurşunlanması,
İkamet Kurşunlanması,
Rüşvet,
Tehdit,
Mala Zarar Verme,
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı!

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Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü KAZIYACAĞIZ. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

31.12.2023 tarihinde Sultangazi ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir şahsın yaralanması ve bir şahsın öldürülmesi olayına,
01.06.2024-25.09.2024 tarihleri arasında Bakırköy ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet suçuna,

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14.06.2024-24.07.2024 tarihlerinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıları eylemlerine,
27.08.2024 tarihinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,
02.09.2024-08.09.2024 tarihlerinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırı eylemlerine,
08.09.2024 tarihinde Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,
15.09.2024 tarihinde Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemine karıştıkları tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu:
5 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet pompalı tüfek,
3 adet çelik yelek,
Muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ali Yerlikaya
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