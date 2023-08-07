İstanbul'da ışık patlaması! Işık patlaması nedir, neden olur, depremi tetikler mi?

İstanbul'da gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık patlaması, görenleri şaşırttı. Birçok kişi sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası internette "Işık patlaması depremi tetikler mi?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, ışık patlaması ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DAKİ IŞIK PATLAMASI ÇEVRE İLLERDE GÖRÜLDÜ

İstanbul'da bugün saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen ve nedeni bilinmeyen ışık hüzmesi heyecana neden oldu. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyulduğu aktarıldı.

Bu durum sonrası "Işık patlaması depremi tetikler mi?" sorsunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi meteor düştüğünü iddia etti.

IŞIK PATLAMASI NEDEN OLUR, DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bilindiği üzere tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzere İletişim Başkanlığı'ndan açıklamna yapılmıştı.

Açıklamada "Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

'METEOR DÜŞTÜ' İDDİASI

İstanbul'da yaşanan bu olayın meteor düşmesi olduğu öne sürüldü.





