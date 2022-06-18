İstanbul'da isyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İstanbulluların en çok tercih ettiği Kilyos plajlarındaki özel işletmelerin uygulamaları "pes" dedirtti. Özel işletmelere kiraya verilen sahillere girişlerde vatandaştan istenen ücretler tartışma yaratırken, ücret ödemeyenlerin plajlara giriş dahi yapamadığı belirtildi. İşte Kilyos plajlarında yaşananlar...

Yazla birlikte sahillerde yoğunluk artmaya başladı. İstanbul'da hem denize girmek, hem kumsalda vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Kilyos sahilleri geliyor. Uzun yıllardır özel işletmelere kiraya verilen plajlara girişler ise hafta sonları 60 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor.

ÜCRET ÖDEMEYEN GİREMİYOR BİLE

Fahiş fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş Kilyos plajlarından mahrum kalırken, Kilyos’a gidenler ücretsiz olarak sadece Kısırkaya Halk Plajı’ndan faydalanabiliyor. Vatandaşlar ücretli işletmelere gitmek istediğinde kapıdaki görevliler ücret ödenmesi durumunda içeriye girilebileceğini söylüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eski Turban olarak bilinen Kilyos Halk Plajı’ndaki görevli, oranın halk plajı olduğunu ve neden ücret ödenmesi gerektiğini soranlara, “Burayı belediyeden kiraladık, biz de belediye ücret ödüyoruz. Ücret ödememeniz durumunda içeriye giremezsiniz” yanıtını verdi.

Ücret talebinin yasal olup olmadığı sorulduğunda da özel işletme olduklarını belirtip, vatandaşları metrelerce uzaktaki Kısırkaya Halk Plajı’ndan yönlendirdi.

SADECE ŞEZLONG VE DUŞLARDAN ÜCRET ALINABİLİR

Sarıyer Belediyesi ve hukukçular, yasal olmamasına rağmen plajı kullanmak isteyenlerden ücret talep edilmesine ilişkin soruları yanıtladı. Sarıyer Belediyesi yetkilileri, kira sözleşmesinde sadece şezlong, duşakabin gibi hizmetlerin ücretli olabileceği, sahil bandının vatandaşın yürüyüşüne kapatılamayacağı bilgisini verdi.

"İNSANLARIN GEÇİŞİ KITILANAMAZ"

Yetkililer, "İlçe belediyelerin plajları işletme yetkisi olmadığından özel işletmelere kiraya veriyoruz. Eski Turban olarak bilinen alanı bölgede şahsi tapusu olan bir işletmeye kiraladık. Ancak kumsalın bir kısmı şahıs mülkü veya kiralanmış olsa da insanların geçişi kısıtlanamaz. Söz konusu Kilyos Halk Plajı’ndan Köyiçine doğru uzanan parselin 47 dönümü şahıs mülkü, 90 dönümü ise belediyenin. Ortak kullanım ve işletme söz konusu. Gelen şikayetleri dikkate alarak gereken ikazları yapacağız" dedi.

"KIYILAR KAMUNUN MALIDIR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Anayasaya göre kıyılar kamunun malıdır. Milli Güvenlik, özel kanunlar ve yalı gibi tarihi eserler dışında vatandaşın kıyı kullanımına sınırlama getirilemez. Buralarda duvar, çit, tel örgü, hendek ve benzeri engeller oluşturulamaz. Tatil köyü, otel, beach club ve belediye işletmesi adı altında plajlar ücretsiz girişe kapatılamaz” dedi.

Deniz kullanımı engellenen vatandaşların nerelere başvurabilecekleri konusunda İSE Ağaoğlu şunları söyledi:

“İlgili belediyeye yazılı başvuru yapılarak bu kararın kaldırılması istenebilir. Sonuç alınamadıysa önce Kamu Denetçiliği ve sonra da İdari yargıya uygulamanın iptali için başvuru yapılabilir. Plajda usulsüz ücret alınması durumunda vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunarak bu bedellerin iadesini talep edebilir. Ancak şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Ücret öderken şemsiye, duşakabin, şezlong gibi işletmeye ait olan hizmetleri almadıklarını belirtmeleri gerekiyor” dedi.

ÜCRET ÖDEMEDEN PLAJA GİRİŞ YOK!

Non-Stop Beach adlı plaja giriş ücreti de pazar günü kişi başı 100 TL ve aracınız da varsa, ekstra 30 TL’de araç için ücret talep ediliyor.

"ÜCRET ALINMASI YASAL DEĞİL"

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Yönetim Kurulu üyesi avukat Yağız Gündoğdu, sadece denizden yararlanmak isteyen kişilerden plajlara girişte ücret alınmasının yasal olmadığını belirterek, "Mevzuatımızda, kıyılar devletin hüküm ve tasarrufuna bırakılmış, kamu yararı çerçevesinde herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olan ve yapı veya engel inşa edilemeyen alanlardır. Buna rağmen hukuka aykırı olarak yapı veya engellerin inşa edildiği ve son olarak kıyılardan yararlanmak için ücret talep edildiği alanlar haline gelmiştir. Bu hukuksuzluklarla mücadele her kişinin ödevidir” diye konuştu.

KOLLUK KUVVETLERİNE BAŞVURU MÜMKÜN

İşletmelerin plajları tel örgü, duvar ya da başka yöntemlerle kapatamayacağını söyleyen Gündoğdu, “Kıyı diye adlandırdığımız deniz çizgisiyle sınır olan doğal kumsal veya taşlık alanın doğal bitiş noktasına kadar herhangi bir yapı veya işlem yapılamaz. Sadece denize girmek isteyen vatandaşın hakkı engellenirse ilk önce ilgili belediyeye başvurması gerekiyor. Belediyeden sonuç alınmazsa İçişleri Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklara başvurabilir. Kişilerin kıyılardan yararlanmasını engelleyebilecek her türlü müdahaleye karşı kolluk kuvvetlerine başvurabilmeleri de mümkündür” dedi.

Kilyos’taki plaj giriş ücretleri

Tırmata Beach giriş ücreti hafta içi 70 TL, hafta sonu 95 TL

Milyon Beach (Eski Babylon Kilyos) hafta içi 45 TL, hafta sonu 65 TL

Uzunya Beach hafta içi 60 TL, hafta sonu 100 TL.

Solar Beach hafta içi 40 TL, hafta sonu 80 TL

Baykuş Plajı hafta içi 40 TL, hafta sonu 60 TL

Burç Beach hafta içi 80 TL, hafta sonu 145 TL

