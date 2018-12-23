HABER

İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafeye fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların çocuk bakıcılığı yapma bahanesiyle Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi.

İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri ilçesinde bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 20 yabancı kadın ve işletme sahipleri ile birlikte mesul müdürü gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AW577674_02

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D. ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen mekanların işletmecileri hakkında idari işlem uygulanarak söz konusu mekanlar kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

AW577674_03

Kaynak: DHA

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Zirvede kayak, sahilde deniz keyfiZirvede kayak, sahilde deniz keyfi
Ağlara takılan balıkçıl kurtarıldıAğlara takılan balıkçıl kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Jandarma fuhuş operasyonu Silivri

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.