İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikâyetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebekenin söz konusu siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına düşürdükleri kişilere jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulunduklarını belirledi. İddiaya göre şebeke, üye yaptıkları 24 mağdur erkekten 217 bin 175 lira “üyelik” parası alındığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para istendiği ortaya çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu şebeke tarafından kurulan çağrı merkezleri üzerinden yürütülen vurgunun ardından 8 Ocak’ta operasyon başlatan Siber Polisi, şebeke üyesi 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar ele geçirildi. Polis tarafından yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira paraya el konuldu.