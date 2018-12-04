HABER

İstanbul'da kabus gece: Silah elinde yüz üstü yatıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 08:32 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 22 yaşındaki Furkan Ellidokuzoğlu, bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi. Silah sesinin mahallede yankılanması üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayan çevre sakinlerinden bir kişi gördüğü acı dolu manzarayı 'Silah elinde yüz üstü yatıyordu, kendini öldürmüş' sözleriyle özetledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. Ellidokuzoğlu'nun öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Genç ambulans şoförünün cansız bedenini gören komşusu ise, Ellidokuzoğlu'nu misafirlikten dönerken tesadüfen gördüklerini söyledi.

Ambulans şoförü intihar etti

Sancaktepe’de bir ambulans şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Olay, 23.30 saatlerinde, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.
Ambulans şoförü olduğu öğrenilen Furkan Ellidokuzoğlu (22) henüz bilinmeyen bir nedenle boş bir arazide şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yüzüstü ve elinde silah ile yatan Ellidokuzoğlu’nun bedeni ile karşılaştı.
Sağlık ekipleri incelemelerinin sonucunda Ellidokuzoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu’nun öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

'SİLAH ELİNDE YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU'

'SİLAH ELİNDE YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU'
Ellidokuzoğlu’nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, “Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, sıkmıştı kafasına silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş” dedi.
Ellidokuzoğlu’nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans şoförü istanbul silah intihar

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin, değermiydi. Gençliğine yazık, o ana babaya yaşattığın acı...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! İşte tüm detaylar

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Kız çocuğunun ağabeyleri o halde görünce çılgına döndü!

Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.