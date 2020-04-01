İstanbul’da kaç koronavirüslü hasta var? İşte İstanbul koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki İstanbul’da kaç koronavirüslü hasta var? İşte en çok vakasının olduğu İstanbul’daki koronavirüslü hasta sayısı...

İSTANBUL’DA KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile İstanbul’da kkoronavirüslü hasta sayısı 8 bin 852.

İSTANBUL’DAKİ CAN KAYBI

Yine Bakan kocanın açıkladığı verilere göre en çok can kaybı İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117.

TÜRKİYE GENELİ KORONAVİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ



