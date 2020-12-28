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İstanbul'da kaçak doğumhaneye baskın! Bebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifi

28.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kaçak doğumhaneye baskın! Bebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifi

Esenyurt'ta polis, ihbar üzerine kaçak bir doğumhaneye baskın yaptı. Kendini doktor olarak tanıtan kişinin durumu iyi olmayan ailelere bebekler için ''Siz bakamıyorsanız bize satın'' teklifinde bulunduğu iddia edildi. Baskın anı görüntülenirken sözde doktor ve yardımcısı tutuklandı.

İstanbul'da bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

''BAKAMIYORSANIZ BİZE SATIN''

Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi. İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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