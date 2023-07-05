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  4. İstanbul'da kaçak göçmen denetimi! 3 saat boyunca sürdü, 353 kişi yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmen denetimi! 3 saat boyunca sürdü, 353 kişi yakalandı

05.07.2023 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 353 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulama; Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy Esenler, Kâğıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik olarak, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

353 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar ve kişiler durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde 26 adet tur teknesi denetlenirken, 1433 yabancı uyruklu şahsın kontrolleri yapıldı, ayrıca denetimler kapsamında 353 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Esenler ve Kağıthane’de yapılan uygulamalarda kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.

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(İHA)

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