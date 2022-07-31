HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı

İstanbul’da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı

31.07.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul’da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı

İstanbul’da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca kasadan atlayıp kaçan yabancı uyruklu 132 göçmen, polis tarafından tek tek toplanarak yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Fatih Samatya sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan kamyon yol kenarında durdu. Söz konusu kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, kasadan atlayarak yol kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alana kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli olmak üzere çeşitli milliyetlere mensup 132 kaçak göçmen tek tek yakalanıp muhafaza altına alındı.

Önce sağlık kontrolüne, ardından da emniyete götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk önce köpek saldırdı sonra kaza geçirdi!İlk önce köpek saldırdı sonra kaza geçirdi!
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıdaKredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

"Beyaz pantolonumu daha yeni giydim" tartışması! Çocuğa vurdu

"Beyaz pantolonumu daha yeni giydim" tartışması! Çocuğa vurdu

G.Saray taraftarı çıldıracak! Dünya yıldızı...

G.Saray taraftarı çıldıracak! Dünya yıldızı...

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.