HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kaçırılan iş adamı dehşet anlarını anlattı

İstanbul'da kaçırılan iş adamı dehşet anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekemece'de fidye için kaçırılan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler, dövdüler fidye istediler. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler." dedi.

İstanbul'da kaçırılan iş adamı dehşet anlarını anlattı

İran uyruklu Iraj Kazemi Babil Küçükçekmece'de kaçırıldı. Şüpheliler iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan adrese götürerek, rehin aldı. Şüpheliler İranlı iş adamına işkence yaparken, yakınlarından 300 bin dolar fidye istedi. İş adamının yakınları polisi arayarak durumu haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelileri belirlenen adreste kıskıvrak yakalayarak, fidye istenen İranlı Iraj Kazemi Babil'i kurtardı. İranlıyı kaçıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'6-7 KİŞİ BENİ DÖVDÜ, ÜZERİME KÖPEK SALDI'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim." diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Nevşin Mengü Olay TV ile anlaştı: İmzayı attım
Nevşin Mengü Olay TV ile anlaştı: İmzayı attım
Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu yerler!
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
Dünyada bir ilk! Çift antikorlu koronavirüs tanı kiti ÇOMÜ’de geliştirildi
Koronaya karşı büyük başarı! Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı
Termal villaya fuhuş operasyonu: 2’si kadın 4 gözaltı
Termal villaya fuhuş operasyonu: 2’si kadın 4 gözaltı
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.