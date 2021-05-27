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  4. İstanbul'da kadın cinayeti! Katil zanlısı eşin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da kadın cinayeti! Katil zanlısı eşin ifadesi ortaya çıktı

27.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de eşini hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede bıçaklayarak öldüren Güntay Mert'in ifadesi ortaya çıktı. Mert ifadesinde "İki gün önce evi terk etmişti. Beni aldattığını düşünüyordum. O yüzden öldürdüm. Şimdi pişmanım" diye konuştu.

İstanbul'da kadın cinayeti! Katil zanlısı eşin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'deki özel bir hastanede, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay görgü tanıklarının anlatımına göre şöyle gelişti; Şüpheli Güntay Mert, 2 çocuğunu da beraberine alıp, 2 gün önce evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşen eşi Yudum Mert (33)'in hasta bakıcı olarak çalıştığı hastaneye geldi. Saat 16.00 sıralarında çocuklarını göz doktoruna muayene ettiren şüpheli yine iddiaya göre, eşi Yudum Mert ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Güntay Mert, eşini defalarca bıçakladı. Ardından da yaya olarak kaçtı. Doktorların hemen müdahale etmesine rağmen Yudum Mert, hayatını kaybetti.

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Olayda sonra harekete geçen polis ekipleri şüphelinin saklanabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Tuzla'da bir akrabasının evine düzenlenen baskınla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden poliste 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli koca, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Bir apartmanda kapıcı olarak çalışan Güntay Mert'in eşiyle daha önceden hiç kavga etmediklerini öne sürerek, "Sürekli kapıcı dairesinden kurtulmamız gerektiğini, yaşadığı hayattan memnun olmadığını söylüyordu. Bu nedenle iki gün önce tartıştığımızda evi terk etti" dediği öğrenildi

"KENDİMİ KAYBEDİP ONU BIÇAKLADIM"

Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyleyen Güntay Mert, "Olay günü çocuklarımı göz muayyenesi için hastaneye götürdüm. Göz doktoru biraz beklememi istedi. Hastanedeki işlerimiz uzun sürdü. Bu sırada evi terk eden eşimle karşılaştım. Ona geri dönmesini söyledim. Ancak bana bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Bunun üzerinde aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybedip onu bıçakladım. Daha sonra panikle çocuklarımı orada bırakarak kaçtım" diye konuştu.

Pişmanlık duyduğunu belirten koca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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