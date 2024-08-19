İstanbul'da kadın hırsızların pes dedirten rahatlığı! Tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

Dört kadın hırsız İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tıp merkezine dadandı. Hastalar için kapı girişine konulan tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızların pes dedirten rahatlığı anbean görüntülendi.

PES DEDİRTEN HIRSIZLIK

Kimliği belirsiz 4 kadın İstanbul Esenyurt'ta yer alan bir tıp merkezini hedef aldı.

Gündüz saatlerinde hastaneye giriş yapan 4 kadından 2'si personele sorular sorarak görüş açısını kapattı.

Bu sırada arkada kalan 2 kadın ise hastanenin girişinde ihtiyacı olan hastalar için bulundurulan tekerlekli sandalyeyi aldı.

Ne güvenlik kameralarını ne de işlek caddedeki kameraları umursayan kadınlar sanki kendi evleriymiş gibi tekerlekli sandalyeyi alıp çıktılar.