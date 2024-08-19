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  4. İstanbul'da kadın hırsızların pes dedirten rahatlığı! Tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

İstanbul'da kadın hırsızların pes dedirten rahatlığı! Tekerlekli sandalyeyi böyle çaldılar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.08.2024 08:16
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tıp merkezine giren 4 kadının pes dedirten hırsızlığı kameraya yansıdı. Kadınların 2'si vezneye sorular sorarak oyalarken diğer 2 kadın ise hastanenin girişinde acil durumlar için bulundurulan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Daha sonra kadınlar elini kolunu sallaya sallaya hastaneden çıkış yaptı.

Dört kadın hırsız İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tıp merkezine dadandı. Hastalar için kapı girişine konulan tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızların pes dedirten rahatlığı anbean görüntülendi.

PES DEDİRTEN HIRSIZLIK

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Kimliği belirsiz 4 kadın İstanbul Esenyurt'ta yer alan bir tıp merkezini hedef aldı.

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Gündüz saatlerinde hastaneye giriş yapan 4 kadından 2'si personele sorular sorarak görüş açısını kapattı.

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Bu sırada arkada kalan 2 kadın ise hastanenin girişinde ihtiyacı olan hastalar için bulundurulan tekerlekli sandalyeyi aldı.

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Ne güvenlik kameralarını ne de işlek caddedeki kameraları umursayan kadınlar sanki kendi evleriymiş gibi tekerlekli sandalyeyi alıp çıktılar.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İstanbul Esenyurt
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