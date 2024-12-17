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  4. İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

17.12.2024 08:46
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 08:46
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İstanbul'da gece saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Tellerle çevrili duvarda oturan iki arkadaş tellerin kopması sonucu 10 metre aşağı düşerek zemine çakıldı. İki şahıs da orada hayatını kaybederken acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa’da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

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TELLER KOPTU, DENGELERİ BOZULDU

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.

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10 METREDEN ZEMİNE ÇAKILDILAR

Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul facia
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