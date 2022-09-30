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İstanbul'da kahreden olay! Sabah saatlerinde tüm aile fenalaştı

30.09.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir aile gece saatlerinde evlerini ilaçlayıp uyudu. Sabah olunca evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İstanbul'da kahreden olay! Sabah saatlerinde tüm aile fenalaştı

Kahreden olay, İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir aile, gece saatlerinde evini ilaçlayıp uyudu. Sabahleyin rahatsızlanan aile fertleri, hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TEK TEK TAKSİYE TAŞIYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olay, 27 Eylül günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre, gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"BİZ O AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Olayı anlatan Nuri Yılmaz, “Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11’di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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İstanbul
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