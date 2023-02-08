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İstanbul'da kamu çalışanları BUGÜN izini mi? 8 Şubat 2023 kimler idari izinli? İstanbul Valiliği duyurdu: Engelli, malul ve hamile personel...

08.02.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kamu çalışanlarının bugün izinli olup olmayacakları ya da kimlerin idari izinli sayılacağı, geçtiğimiz gün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da kamu çalışanları bugün izini mi? 8 Şubat 2023 kimler idari izinli? İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama...

İstanbul'da kamu çalışanları BUGÜN izini mi? 8 Şubat 2023 kimler idari izinli? İstanbul Valiliği duyurdu: Engelli, malul ve hamile personel...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek kamu personellerine idari izin verildiğini duyurdu. 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanları da kapsayan idari izinin hangi çalışanları kapsadığı merak konusu oldu. İşte 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan idari izinli sayılacak personeller...

İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI BUGÜN İZİNLİ Mİ?

İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar bugün izinli sayılacak.

İSTANBUL'DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK PERSONELLER

Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu İstanbul'da kamu personellerine idari izin kararı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba idari izinli sayılacaktır!" dedi.

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Bu paylaşıma göre kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar (sağlık çalışanları hariç) 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

İşte Vali Yerlikaya'nın o açıklaması:


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