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  4. İstanbul'da kamyonculardan protesto! TEM'i trafiğe kapattılar

İstanbul'da kamyonculardan protesto! TEM'i trafiğe kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup kamyoncu, TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.

TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

GERGİNLİK YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korna çalan nakliyecilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekipler nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.

"KAMYONCU ESNAFI ZOR DURUMDA"

Orhanlı Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Paşa Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Kamyoncu esnafı zor durumda, nakliyeci esnafı zor durumda. Son zamanlarda çıkan mevzuatla ilgili sıkıntılar, kamyoncunun ve nakliyecinin belini bükmüş durumda. 2020 yılı itibariyle başlayan belge zorunluluğu, nakliyecinin fatura kesemiyor olması sektör açısından çok büyük problem oluşturmaktadır." dedi.

Kaynak: DHA

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Kamyoncular protesto TEM istanbul

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