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  4. İstanbul'da kan donduran anlar! Tramvayın önüne böyle atladı

İstanbul'da kan donduran anlar! Tramvayın önüne böyle atladı

04.05.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı, tramvay durağında raylara atladı. Haseki Tramvay Durağı'nda tramvayın geldiği sırada raylara atlayan adam ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da kan donduran anlar! Tramvayın önüne böyle atladı

Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Durakta bekleyen 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı, tramvay geldiği sırada raylara atladı. Tramvayın altında kalan kişiyi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

TRAMVAYIN ALTINDAN ÇIKARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri tramvayın altında kalan Mayadağlı'yı kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan Abdullah Mayadağlı ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORMUŞ

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü." dedi.

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RAYLARA ATLADIĞI AN KAMERADA

Öte yandan adamın raylara atladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mayadağlı'nın tramvay durağa yaklaştığı sırada raylara atlaması yer alıyor.

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DHA

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