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İstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürüp kayıplara karıştı...

02.05.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.A., oğlu Mutlucan Ateş'i silahla başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürüp kayıplara karıştı...

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi.

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KAYIP BABA ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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