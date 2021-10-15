İstanbul'da kan donduran olay! Kayıp otelcinin de cansız bedeni bulundu

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin otelci Nuri Yıldız'a ait olduğu ortaya çıkmış ve Yıldız'a ulaşılamamıştı. Yıldız'ın oturduğu Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde cansız bedeni bulunmuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otelci Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

KAYIP OTELCİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis, Nuri Yıldız'ı aramayı sürdürürken bu akşam cesedini Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da yapılan araştırma sonucu bölgede atılmış halde ele geçirildi.

Kaynak: DHA

