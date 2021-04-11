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İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

11.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda güpegündüz bir kadın saldırıya uğradı, taciz edildi, direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler infial yarattı. Emniyet'te kan donduran görüntülere ilişkin bir şikayet kaydının olmadığı öğrenilirken polis şimdi her yerde saldırganı arıyor.

İstanbul'da kameralara yansıyan olay kan dondurdu. İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de bir kadın taciz edildi, saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler infial yarattı, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever, dehşete düşüren görüntülerle ilgili şu bilgileri verdi:

''Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda korkunç anlar yaşadı. Genç bir kadın yürüdüğü esnada elinde telefon varken arkasından bir kişi geldi ve kadını taciz etti. Kadın direndi, karşılık verince de boğuşma yaşandı. İlk olarak kadının telefonu yere düştü. Ardından o kişi kadın daha fazla bağırmasın, direnmesin diye bıçağını çıkardı ve boğazına dayadı. Saldırgan kadını, parktaki tellere yasladı.

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Daha sonra görüntüler bitiyor ve ne olduğu bilinmiyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İnfial etkisi yarattı. Emniyet de buna ilişkin bir şikayet kaydının da bulunmadığını öğrendik ancak görüntülerin infial etkisi yaratması nedeniyle Emniyet hemen bir çalışma başlattı. Ve kimliği ayan beyan ortada olan o şüpheliyi şu an her yerde arıyor.''


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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İstanbul taciz
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