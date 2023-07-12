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  4. İstanbul'da kan donduran vahşet! Fidye için kaçırılan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu öldürüldü! Cansız bedeni derin dondurucuda bulundu

İstanbul'da kan donduran vahşet! Fidye için kaçırılan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu öldürüldü! Cansız bedeni derin dondurucuda bulundu

12.07.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın kan donduran bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz gencin cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde Bayrampaşa'daki bir evde derin dondurucuda bulundu. Kasadar'ın Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu ve fidye için kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

İstanbul'da kan donduran vahşet! Fidye için kaçırılan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu öldürüldü! Cansız bedeni derin dondurucuda bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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EVE YAPILAN BASKINLA KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

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KAÇIRILDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AİLENİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul fidye

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