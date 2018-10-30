İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRDÜ

Bahçelievler Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken, MOBESE kameralarının altında saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

