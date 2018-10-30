HABER

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:12 | Son Güncelleme

İstanbul Şirinevler'de E-5 yanyol üzerinde duraklayan araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRDÜ

Bahçelievler Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken, MOBESE kameralarının altında saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Atiye Cumhuriyet Bayramı konserinde coşturdu Atiye Cumhuriyet Bayramı konserinde coşturdu 
Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü 1Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Şirinevler E-5 silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.