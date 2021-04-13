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  4. İstanbul'da kanlı pusu! Dehşet anları böyle görüntülendi

İstanbul'da kanlı pusu! Dehşet anları böyle görüntülendi

13.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de 3 otomobile binen 5 maganda, aralarında husumet bulunan bir şahsın lüks cipine yol üzerinde pusu kurdu. Cipin hem önünü hem arkasını hem de sağ tarafını kapatarak durduran şahıslar araçlarından çıkıp hedeflerindeki kişiye ellerinde bıçak ve sopalarla saldırdı. 5 magandanın 3 otomobille lüks cipe yol üzerinde tuzak kurduğu dehşet anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kanlı pusu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Olay, Çekmeköy'de geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde kanlı bir tuzak kurma planlarına girişti. Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu. Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı yol üzerinde durdurdu. Araçlarından inen saldırganlar sopalarla hem lüks cipin camlarına vurdu, hem de cipin kapısını açıp içerideki şahsa saldırdı. O esnada saldırganların otomobiliyle cipin arasında kalan bir vatandaş da gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öldüresiye saldırıda bıçaklanan cip sürücüsü canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan şahıs cip ilerlediği sırada yola düşerek yaralandı. Saldırganlar yere düşen kişiye yardım etmek için yanına koştu.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Saldırıda yaralanan kişi cipiyle hastaneye giderken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis tarafından 5 saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve olayda kullanılan bir bıçak ile bir silahın ele geçirildiği öğrenildi.

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Olaya tanık olan Yusuf Şener, "Bir iki el silah sesi duyduk. Aranda önce sopalı kavga vardı. Tekrar silah sesi geldi. Kaçtılar. Durduğumuza göre birkaç kişi yaralıymış" dedi.

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Kaynak: İHA

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