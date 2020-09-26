İstanbul'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürüklediler

Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı. Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı. Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA

