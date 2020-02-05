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İstanbul’da kar alarmı! Hazırlıklar tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da önümüzdeki 3 gün için verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da ekiplerin hummalı çalışmaları başladı. İstanbul’da kar yağışında yollarda kullanılacak olan tonlarca tuz dağları havadan drone ile çekildi. 235 bin ton tuz İstanbul’da kullanılmak üzere hazır bekliyor. İlçe belediyeler de alarmı en üst düzeye çıkararak, kar yağışına hazır bekliyor.

İstanbul’da kar alarmı! Hazırlıklar tamamlandı

İstanbul’da uzun zamandır beklenen yeni yılın ilk kar yağışının yarın kent gelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının 10 - 15 derece düşmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü etkili olması bekleniyor.

137 ARAÇ İLE 6 BİN 882 PERSONEL 235 BİN TON KAR TUZU

İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışında kullanılmak üzere hazır bekletilen tuz dağları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sultangazi' de bulunan Cebeci tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu. Toplamda 400 güzergahın belirlediği rotalarda 645 kar küreme, bin 373 araç ile 6 bin 882 personel 235 bin ton kar tuzu ile hazırlığını tamamladı.

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ÇUVAL ÇUVAL TUZ YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan ilçe belediyeler de kar yağışına hazır bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı ekipler alarm düzeyini en üst düzeye çıkararak, onlarca ekip ve araç ile karı beklemeye başladı. Ekipler günler öncesinden vatandaşların yürürken zorlanabilecekleri alanlara çuval çuval tuz yerleştirdi. Vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuzlama işlemini de gerçekleştirecek. Ayrıca buzlanmaya karşı solüsyonla müdahale de yapılacak.

"150 PERSONEL HAZIR BEKLİYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Ali Behçet Yazıcı, “Başkanımızın talimatı ile Eyüpsultan’da kar yağması durumunda açılmadık yol bırakmayacağız. 38 tane araç ve iş makinesi ile kara hazırız. Tuzlarımız hazır. Bin 500 adet merdivende kullanmak üzere tuzla dolu çuvallarımızı hazır bekletiyoruz. Hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi durumunda tüm ekiplerimiz sahada olacak. 24 saat çalışacağız. 150 personelimiz hazır bekliyor” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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