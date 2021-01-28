İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

28 OCAK YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu MANİSA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.