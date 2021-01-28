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İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

28.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak verilerine göre kar bugün öğleden sonra İstanbul'u terk ediyor. Kar yağışı sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda devam edecek ve öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

28 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu

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