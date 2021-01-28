İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu