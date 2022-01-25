İstanbul’da kar esareti! Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir Youtube üzerinden yaptığı yayında kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan kişilerle konuştu. Sırasıyla otobüste, uçakta ve yollarda özel araçlarında mağduriyet yaşayanlarla konuşan Özdemir duydukları karşısında isyan ederek ’20 milyon İstanbullu kara saplandı herkes birbirini suçluyor’ dedi.

Cüneyt Özdemir yayınında ilk önce otobüs içerisinde mahsur kalan Aslan Şentürk ile konuştu. Şentürk açıklamasında ‘Havalimanından çıktıktan sonra Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza olduğu için 21 saattir kımıldamadan kaldık burada. AKOM, AFAD, Jandarma herkesi aradık ama ne bir su ne bir yemek hiçbir şey gelmedi. Son dakikalarda biraz çalışmalar başladı. İnşallah kurtulacağız diye ümit ediyoruz’ dedi.

‘10 SAAT UÇAK İÇERİSİNDE BEKLEDİK’

Ardından İstanbul Havalimanı’ndan yayına bağlanan bir Damla ve Hakan adlı çift ile konuşan Özdemir duydukları karşısında adeta isyan etti. Hakan isimli mağdur yolcu yaşadıklarını anlatırken ‘Biz şu an giden yolcu tarafındayız. Uluslararası hatlarda gece nispeten konforlu geçirdik diyebiliriz gelen yolcu tarafında kalanlara göre ama maalesef bizim de bir 10 saat kadar uçak içerisinde kalma durumumuz oldu. Pist üzerinde…’ dedi.

‘AKLIM ALMIYOR BÖYLE BİR ŞEYİ’

Bu sözleri duyan Özdemir ise ’10 saat nasıl uçağın içerisinde mahsur kaldınız ya, sonuçta uçağın içerisindesiniz bir otobüs gelip alacak. Gelip alamadı mı gerçekten? Aklım almıyor böyle bir şeyi yani! Uçağın kalmamasını anlıyorum. Pistin kapalı olmasını anlıyorum ama bir tek siz de değilsiniz. Bütün uçaklarda 9-10 saat insanların mahsur kalmasını IGA’dan birisi bize anlatırsa çok sevineceğim. Çünkü bunu benim aklım almıyor. Çok basit bir operasyona benziyor bu. Alamadılar mı sizi ne yaptınız uçakta’ ifadelerini kullandı.

Özdemir’in bu isyanı sonrasında mağduriyet yaşayan yolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten biz de anlam veremedik. Açıkçası yaşayacağımı bugüne kadar düşündüğümüz bir tecrübe değildi kesinlikle”

‘ESNAF LOKANTASINA SIĞINDIK’

Hadımköy’de yolda özel aracı ile mahsur kalan Ceren Akyüz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık 12 saate yakındır yoldayız kaldık buralarda. Sağ olsun çok güzel bir esnaf lokantasına denk geldik biz oraya sığındık. Küçük bebeğimiz var bizim 8 aylık onunla beraber içeri girdik. Çorba, çay içerek sabaha kadar orada barındık.”

Hadımköy yolunda kalan bir başka sürücü ise şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası etrafta birkaç tane akaryakıt istasyonu var ve işletmeler var. O işletmelerin yaptığı yardımlar dışında pek bir yardım olmadı burada.”



