HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da kar esareti! Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

İstanbul’da kar esareti! Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

25.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki kar esaretinde yaşananlara bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir sosyal medya üzerinden yaptığı yayında İstanbul Havalimanı’nda mağduriyet yaşayan bir çiftin anlattıkları sonrasında adeta isyan ederek ’10 saat nasıl uçağın içerisinde mahsur kaldınız ya, sonuçta uçağın içerisindesiniz bir otobüs gelip alacak. Gelip alamadı mı gerçekten? Aklım almıyor böyle bir şeyi yani!’ ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kar esareti! Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir Youtube üzerinden yaptığı yayında kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan kişilerle konuştu. Sırasıyla otobüste, uçakta ve yollarda özel araçlarında mağduriyet yaşayanlarla konuşan Özdemir duydukları karşısında isyan ederek ’20 milyon İstanbullu kara saplandı herkes birbirini suçluyor’ dedi.

Cüneyt Özdemir yayınında ilk önce otobüs içerisinde mahsur kalan Aslan Şentürk ile konuştu. Şentürk açıklamasında ‘Havalimanından çıktıktan sonra Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza olduğu için 21 saattir kımıldamadan kaldık burada. AKOM, AFAD, Jandarma herkesi aradık ama ne bir su ne bir yemek hiçbir şey gelmedi. Son dakikalarda biraz çalışmalar başladı. İnşallah kurtulacağız diye ümit ediyoruz’ dedi.

‘10 SAAT UÇAK İÇERİSİNDE BEKLEDİK’

Ardından İstanbul Havalimanı’ndan yayına bağlanan bir Damla ve Hakan adlı çift ile konuşan Özdemir duydukları karşısında adeta isyan etti. Hakan isimli mağdur yolcu yaşadıklarını anlatırken ‘Biz şu an giden yolcu tarafındayız. Uluslararası hatlarda gece nispeten konforlu geçirdik diyebiliriz gelen yolcu tarafında kalanlara göre ama maalesef bizim de bir 10 saat kadar uçak içerisinde kalma durumumuz oldu. Pist üzerinde…’ dedi.

‘AKLIM ALMIYOR BÖYLE BİR ŞEYİ’

Bu sözleri duyan Özdemir ise ’10 saat nasıl uçağın içerisinde mahsur kaldınız ya, sonuçta uçağın içerisindesiniz bir otobüs gelip alacak. Gelip alamadı mı gerçekten? Aklım almıyor böyle bir şeyi yani! Uçağın kalmamasını anlıyorum. Pistin kapalı olmasını anlıyorum ama bir tek siz de değilsiniz. Bütün uçaklarda 9-10 saat insanların mahsur kalmasını IGA’dan birisi bize anlatırsa çok sevineceğim. Çünkü bunu benim aklım almıyor. Çok basit bir operasyona benziyor bu. Alamadılar mı sizi ne yaptınız uçakta’ ifadelerini kullandı.

Özdemir’in bu isyanı sonrasında mağduriyet yaşayan yolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten biz de anlam veremedik. Açıkçası yaşayacağımı bugüne kadar düşündüğümüz bir tecrübe değildi kesinlikle”

‘ESNAF LOKANTASINA SIĞINDIK’

Hadımköy’de yolda özel aracı ile mahsur kalan Ceren Akyüz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık 12 saate yakındır yoldayız kaldık buralarda. Sağ olsun çok güzel bir esnaf lokantasına denk geldik biz oraya sığındık. Küçük bebeğimiz var bizim 8 aylık onunla beraber içeri girdik. Çorba, çay içerek sabaha kadar orada barındık.”
Hadımköy yolunda kalan bir başka sürücü ise şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası etrafta birkaç tane akaryakıt istasyonu var ve işletmeler var. O işletmelerin yaptığı yardımlar dışında pek bir yardım olmadı burada.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Türkiye'de ilk! Deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! Deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Cüneyt Özdemir İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.