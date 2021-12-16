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İstanbul’da kar mı yağdı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte son bilgiler…

16.12.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Silivri ilçesi ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı tahminlerinde bu bölgelerde kar yağışının görüleceğini vurgulamıştı.

İstanbul’da kar mı yağdı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte son bilgiler…

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gece yarısından itibaren başladı. Silivri’nin Kadıköy mahallesinde dün akşam saatlerinde sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının, ilerleyen saatlerde daha etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü şehirde, trafikte aksamaların yaşanmaması adına Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerini sürdürdü.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Şehrin kuzey bölgesindeki yerleşimlerde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor. Bu sebeple henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava hakim. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yüksek kesimlere ara ara kar düşüyor.

Tekirdağ'da sabaha karşı karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR MI YAĞDI?

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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