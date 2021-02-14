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  4. İstanbul'da kar önlemi! Esnafa çuval çuval tuz dağıtıyorlar

İstanbul'da kar önlemi! Esnafa çuval çuval tuz dağıtıyorlar

14.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kar önlemi! Esnafa çuval çuval tuz dağıtıyorlar

Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Yüzlerce personel ve araçla sorun yaşanmaması için hazır bekleyen ekipler, esnafa da tuz çuvalları dağıtarak destek oluyor.

Gerekli önlemler doğrultusunda, ilçedeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkânları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvalları dağıtıldı.

10’ar kiloluk olarak hazırlanan tuz çuvalları, ilçenin yoğun caddelerinde kısıtlamadan etkilenmeyen esnaflara dağıtıldı. Kar yağışıyla birlikte özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalar yoğunluk kazandı. Sokak Hayvanları da unutulmayarak mama desteği arttırıldı.

Olası bir olumsuzluk halinde vatandaşların Bahçelievler Belediyesinin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilecekleri kaydedildi.

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DHA

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