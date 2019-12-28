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  4. İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 08:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

(DHA)

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istanbul kar sulu kar yağmur

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