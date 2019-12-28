İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Kent genelinde ya\u011fmur etkili olurken, \u00f6zellikle kuzey kesimlerde sulu kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\nBaz\u0131 vatanda\u015flar \u015femsiyeleriyle korunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, baz\u0131 vatanda\u015flar ise tentelerin alt\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. \n(DHA)PARTNER \u00dcnl\u00fc isimden bomba a\u00e7\u0131klama: Sevi\u015fme sahneleri i\u00e7in...\u0130stanbul\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili olduArnavutk\u00f6y'de i\u015f yerinden televizyon ve bilgisayar \u00e7alan \u015f\u00fcpheli kamerada
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