İstanbul'da kar ulaşımı vurdu! Birçok araç yolda kaldı

Günlerdir yapılan uyarılarının ardından kar, İstanbul'da bugün etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda bazı sürücüler mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Esenyurt'ta sabahın ilk saatlerinde trafiğe çıkan bazı sürücüler Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde eriyen karların ardından mahsur kalan araçlar yollarına devam etti.

BAĞCILAR'DAKİ KAZA ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Bağcılar'da ise gece saatlerinde yağmaya başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. O anda trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybeden bazı sürücülerin yaşadıkları kaza anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YURT GENELİNDE BİRÇOK KARA YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Öte yandan, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Elmalık mevkisinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların iki yönlü Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, yol güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerine ve tır parklarına yönlendiriliyor. Bazı tırlar ise yol güzergahına park ederek geçiş izninin verilmesini bekliyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Yoğun karın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de ulaşım normal olarak sağlanıyor.

TOKAT- SİVAS KARA YOLU İKİ YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI

Tokat-Sivas kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çambıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Araç kuyruğu oluşan yolda trafik ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS-MALATYA KARA YOLU YOĞUN KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Malatya'da etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

ANTALYA-KONYA KARA YOLUNUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya-Konya arasındaki geçişi sağlayan Akseki ilçesinin 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, dün öğle saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışıyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor. Ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede kar kalındığı ise 1,5 metreyi buldu.

SAMSUN-ANKARA KARA YOLUNDA KAR NEDENİYLE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Samsun'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Toybelen ve Çakallı mevkilerinden itibaren geçişlerine izin verilmeyen tırlar bekletiliyor.

Geceden bu yana yolda mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı. Polis ekiplerinin denetimini sürdürdüğü yolda kış lastiği olmayan araçların da yola devam etmesine izin verilmiyor.

Bazı araçların kayarak yoldan çıkması nedeniyle sürücüler zor onlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Samsun'da kar nedeniyle 356 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ayrıca 672 mahalleye de enerji verilemiyor.

Kentte kar yağışı devam ediyor.

KONYA'DA KARAMAN İSTİKAMETİ HARİÇ KARA YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KİLİS-GAZİANTEP VE KİLİS-HATAY KARA YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte gece etkisini gösteren kar yağışı Kilis-Gaziantep ile Kilis-Hatay kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentten Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine izin vermiyor.

KAHRAMANMARAŞ-KAYSERİ KARA YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kahramanmaraş'ta gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Ayrıca, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda da aynı şekilde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ GİŞELERİ ULAŞIMA KAPATILDI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep ve Kahramanmaraş gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabaha karşı başlayan kar, otoyoldaki ulaşıma engel oluyor. Konuşlu karla mücadele araçlarının çalışmalar yürüttüğü otoyolun Nurdağı bölgesinde ise ulaşım durma noktasında geldi.

Otoyolun Gaziantep ve Kahramanmaraş gişeleri de araç girişine kapatıldı. Otoyol girişlerinde görevli güvenlik görevlileri, gelen araçların şehir merkezine dönüşünü sağlıyor.

Bu arada otoyolun büyük bölümünde araç sayısının çok az olduğu gözlendi.

Öte yandan otoyolda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.

Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, dün gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde kar yağışı başladığını anımsattı.

Yağışla beraber başlayan yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Bölgede kar temizleme çalışmalarının aksamaması ve ulaşımda sıkıntıya mahal vermemek için, TAG Otoyolu'nu Gaziantep yönüne doğru trafiğe kapattık. Şu an yağış durmuş durumda ve temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içinde yolu tekrar trafiğe açacağız inşallah." dedi.

KAYSERİ-MALTAYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Trafik ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta yolu trafiğe kapattı. Ekipler, araç geçişine izin vermiyor.

Tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi de azaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinden alınan bilgiye göre, Kayseri-Pınarbaşı, Kayseri-Develi ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları da kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan kar yağışı Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLU YOĞUN KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Doğanşehir ilçesi Güzelköy mevkisinde birçok araç kar ve tipide mahsur kaldı. Tipi ve kar nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında yolu trafiğe kapatan jandarma, bölgedeki vatandaşların yardımına koştu.

Kara saplanan araçları jandarma araçları halat ile çekerek bulundukları yerden güçlükle çıkardı.

Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma, D-850 kara yolundaki önlemlerini sürdürüyor.

Darende ilçesinde D-300 kara yolunda ise araçlara Kozluca mevkisinden itibaren geçiş izni verilmiyor.

Öte yandan Darende-Gürün, Darende-Elbistan kara yolları da ulaşıma kapatıldı.

Kara yolları ekipleri tarafından yağışla beraber başlayan yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA-AA

