İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak?

Tüm İstanbulluların merak ettiği konu, İstanbul'da kar yağışının ne zaman sona ereceği oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da meydana gelen kar yağışıyla alakalı, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak." uyarısında bulundu. Kar yağışı yer yer 20 cm'nin üzerine çıktı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Soğuk havanın perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkili olacağı öngörülüyor. Doğu taraflarında ise gelecek hafta sonuna dek kar yağışı devam edecek.

Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da etkili olacak. Soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi hissedilecek. Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için de fırtına uyarısı yaptı.

MGM'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağışın 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Aniden bastıran kar yağışlarının meydana gelebileceğini belirten Başkan İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.