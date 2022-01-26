İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da görülen şiddetli kar yağışı trafiğin kilitlenmesini beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeniyle trafikte saatlerce mahsur kalan vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Bununla birlikte eğitim ve iş hayatını da sekteye uğratan kar yağışının İstanbul'da ne zaman biteceği araştırılıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Son birkaç gündür beyaza bürünen İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul’da havanın 3 derece olacağını ve çok bulutlu ile kar yağışı olacağını duyurdu.

İstanbul'da, çarşamba gününden başlayarak 3 gün boyunca buzlanma ve don olayı meydana geleceği aktarıldı. Hafta sonu ise yağışlar yağmur şeklinde görülecek. Valiler tarafından sık sık, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması konusunda uyarı yapılıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR AÇIK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu karla mücadelede çalışmaların devam ettiğini belirtirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bırakılmış araçların yollardan alınması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'daki yoğun kar üniversite eğitimlerine ara verilmesine neden oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



