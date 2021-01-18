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İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Meteoroloji duyurdu

18.01.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi. Kar yağının bugün 14.00'a kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının bugün kenti terk edeceğini duyurdu.

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde getirdiği buzlanmayla birlikte sürücülere özellikle ara sokaklarda zor anlar yaşatıyor.

Kentte trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre an itibariyle yüzde 85'i aştı.

Yetkililer, kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

KAR TRAFIGI

D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleriİstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.

ÜMRANİYE'DE ARAÇLAR BUZLU YOLLARDA KAYDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Ümraniye’de ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti., rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.

"KAR YİNE SON ŞOVUNU YAPIYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabından hava tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor, ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir.

İstanbul sıfırın altında, gündüz +2 derece , gece tekrar -8 -9 dereceye inecek, dikkat! Ankara gündüz -4, gece -13 derece, dikkat! dikkat! dikkat! İzmir sabah erken saatlerinde bölgesel kar alıyor. Gündüz +4, gece -5 derece

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul’da 3 gündür zaman zaman etkili olan kar yağışının bugün bitmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

kar yagısı

Haftasonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan yak yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Diğer taraftan kar yağışının kenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

"Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece
Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece
Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece
Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece
Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece"

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