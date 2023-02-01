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İstanbul’da kar yağışı! Sabah saatlerinde etkili oldu, lapa lapa yağdı…

01.02.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul’da nihayet etkisini gösterdi. İstanbul’da kentin bazı ilçelerine lapa lapa kar yağarken belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden birisi de Taksim Meydanı oldu. İşte İstanbul’da kar yağışı ile ilgili son detaylar…

İstanbul’da kar yağışı! Sabah saatlerinde etkili oldu, lapa lapa yağdı…

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.

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LAPA LAPA KAR YAĞDI

İstanbul’da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatleri itibarıyla tüm İstanbul’u etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolunda lapa lapa kar yağdı.

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KAR YAĞIŞI TAKSİM’DE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü meydanda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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