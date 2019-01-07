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İstanbul'da kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Etkisini artırarak devam eden kar, İstanbul'un beyaz örtüyle kapladı. İstanbul Büyükeşir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yoğn kar yağışının yaşandığı anlar Taksim Meydanı ve Çamlıca tepesinde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

Karın keyfini çıkaran vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Karın yüksekliğinin 5 santimetreye kadar ulaştığı bölgelerdeyse çocuklar kar topu oynayarak kardan adam yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 karla mücadele aracını hazır tutuyor.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü.
İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı.
Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul'un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi.
Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı.
Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.

TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE

TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE
Taksim Meydanı'da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu.
Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.
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