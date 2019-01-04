İstanbul'da kar yağışı ve fırtına! (Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı)

İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. İBB'DE KAR ALARMI! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı. FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu. 13.00 ve 18.00, Bozcaada-Geyikli arasındaki saat 07.15 ile Geyikli-Bozcaada arasındaki saat 08.00 seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 14.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de seferler yapılacağını bildirdi. İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler şöyle: 04.01.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi 04.01.2019 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi 04.01.2019 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi BUDO’da iptal olan seferler şöyle:



04.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi 04.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 04.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 04.01.2019 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 04.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

04.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 04.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 04.01.2019 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 04.01.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 04.01.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava tahminine göre, bugün İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde ise kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer tam fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekmekte. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

YOĞUN KAR UYARISI Yağışların; Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ÇANAKKALE °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHISAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANISA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur zamanla kuzeybatı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. AKSARAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur; zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. BARTIN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer çok kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı