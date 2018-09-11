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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı.

İstanbul Boğazı ve çevresini aniden kara bulutlar kapladı. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Yağmur bazı ilçelerde etkili olmaya başladı.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı. Harem Sahil Yolu sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı.

Eminönü'nde vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu istanbul yağış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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