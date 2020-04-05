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  4. İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

İstanbul’daki karantinadan kaçıp Rize’nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu.

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul’da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi.

İSTANBUL'DA OLMADIĞI ANLAŞILINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize’ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul’da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.

OTURDUĞU BİNA KARANTİNAYA ALINDI

K.E.’nin Rize’de birçok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi. (İHA)

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