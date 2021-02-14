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İstanbul'da karı gören kısıtlamayı unuttu!

14.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da karı gören kısıtlamayı unuttu!

Gece saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, sokak ve caddeleri beyaz örtü ile kapladı. Bu manzara karşısında sokağa çıkma kısıtlamasını unutan onlarca kişi kısıtlamayı unutarak evinin önünde karın keyfini sürdü. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiği anlar objektiflere böyle yansıdı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde başlayan yağışlar aralıksız bir şekilde devam ederken, İstanbul’un cadde ve sokakları beyaza büründü.

Maltepe’de kar yağışını gören çocuklar ve aileleri de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kardan adam yaparken, kimisi kar topu savaşı kimiyse yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi.

'ESKİ ZAMANLARDA DAHA FAZLA YAĞIYORMUŞ'

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Kar oynamak için dışarı çıkan çocuklardan Zeynep Topçu, "Kar yağdı, çok mutluyuz. Uzun zamandır kar yağmıyordu. Eski zamanlarda daha fazla yağıyormuş. Biz de dışarı çıkıp kar topu oynayıp, kardan adam yaptık. Kar yağdığı için çok mutluyum. Umarım daha çok kar yağar" dedi.

Çocuklarını dışarı çıkaran vatandaş İlhan Arslan ise, “Uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Çocuklar oyun oynuyorlar. Bizim için de bir hasretti. Ayrıca barajların dolması açısından da gayet iyi oldu. Gayet mutluyuz. Kurallara uyarak evimizin önünden ayrılmıyoruz” dedi.

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