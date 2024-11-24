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  4. İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti! Valilikten açıklama

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti! Valilikten açıklama

24.11.2024 19:47
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İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler yaşandı. Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi, babası ve kız kardeşine kurşun yağdırdı. Anne ve baba hayatını kaybederken kız kardeş ise ağır yaralandı. Saldırgan Avcılar'daki bir kuaförde ise bir kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı. Esenyurt'ta da kuzenini öldüren Bahtiyar Aladağ cinayetlerin ardından aracının içinde aynı silahla intihar etti. İstanbul Valiliği'nden de olayın ardından bir açıklama geldi.

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti! Valilikten açıklama

Olay, saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

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AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muhammet Aladağ ve Necmiye Aladağ'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralanan kız kardeşi Buket Aladağ ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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KUAFÖRDE 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 KİŞİYİ YARALADI

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki kuaför dükkanına saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda kuaför dükkanında çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken aynı dükkandaki eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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ESENYURT'TA DA KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Kuaför dükkanına gerçekleştirdiği saldırının ardından saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'ne giden şüpheli burada kuzeni olduğu belirlenen Serdar Şadan Buke'yi silahla öldürdükten sonra kendi aracının içerisinde intihar etti.
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CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avcılar Büyükçekmece Esenyurt
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