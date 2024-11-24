İstanbul'da katliam! 3 ayrı yerde 5 kişiyi silahla vurdu! Cinayetlerin ardından intihar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KUAFÖRDE DE 2 KİŞİYİ VURDU

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki kuaförüne giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı. Yaralı Özsökük de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurdu.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. (DHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır