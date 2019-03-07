Son dakika! İstanbul'da katliam! Kardeşi, 2 oğlu ve 1 yakınını öldürdü

Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ



Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşinin evine gitti. Kardeşi Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ



Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde kardeşi Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı.