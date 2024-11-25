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İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 11:42
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Türkiye İstanbul'daki katliama kilitlendi. Bahtiyar Aladağ dün 4 kişiyi öldürüp intihar etmişti. Bugün de kayıp cesetler bulundu. Bulunan cesetler caninin eşi, kayınvalidesi ve 10 yaşındaki çocuğuna ait çıktı. Toplam ölü sayısı 8'e çıkarken 2 yaralının tedavileri sürüyor.

İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da katliam yaptıktan sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, kayıp olarak aranan eşi, kayın validesi ve 10 yaşındaki çocuğunun da cansız bedeni bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 8'e çıkarken, yaralanan 2 kişinin de tedavileri sürüyor.

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3 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Avcılar’da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Bahadır Aladağ’ın olay öncesinde Büyükçekmece’de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Esenyurt’ta da kuzenini yaraladıktan sonra intihar eden Aladağ’ın 3 suç kaydı olduğu öğrenilmişti.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan sabıkası olduğu belirtilmişti.

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İstanbul katliam
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