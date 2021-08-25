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İstanbul'da kaybolmuş, Ankara'da baygın halde bulunmuştu! Muhammed Uçar'ın esrarengiz ölümü

25.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Uçar, vatani görevi öncesi gezmeye gittiği İstanbul’da kayboldu. 3 gün sonra Ankara’da bir parkta baygın halde bulunan ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Uçar hayatını kaybetti.

İstanbul'da kaybolmuş, Ankara'da baygın halde bulunmuştu! Muhammed Uçar'ın esrarengiz ölümü

Hatay Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Uçar, vatani görevi öncesi İstanbul’a gezmeye gitti. Uçar, İstanbul’da kayboldu. 3 gün boyunca kendisine ulaşılamayan Uçar, Ankara’da bir parkta baygın halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Uçar, Ankara’da bir hastanede yoğun bakıma alındı. 10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verse de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde gözyaşları arasında defnedildi.

"AĞZINDA VE OMZUNDA KIRIKLAR VARDI"

22 yaşındaki Muhammed Uçar’ın dayısı Hikmet Külahlı, "Boğazda vapurdan aradı, görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli’ne geldiğini gördük, arkadaşları ’gelmedi, görmedik’ dediler. Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay’a otobüse bindirdiklerini söylediler.

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3’üncü gün Ankara Şehir Hastanesi’nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik, 5 TL vardı. Ağzında ve omzunda kırık vardı" dedi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Ankara Hatay İstanbul
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