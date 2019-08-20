İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

Demir, "Bunu bir aylık bir süre içine sokmaya çalıştılar. Bu 1 aylık sürede de birçok mağduriyetler oldu. Mülteciler bu 1 ay içinde sokağa çıkmaya, işe gitmeye korktular. Çünkü uygulama, ilk etapta çok katı bir uygulama ile başladı. İnsanların otobüslerle sınır dışı edilme gibi görüntüleri paylaşıldı. Bunlar da ciddi mağduriyetlere neden oldu. Biz uygulamanın, Valilik tarafından duyurulduğu andan itibaren bütün siyasi otoritelerle görüştük ve bu sürenin yeterli olmadığını söyledik. Bizim, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, İl Göç İdaresi'nden daha eski bir tecrübemiz var. Biz, birçok kişinin İstanbul'da kayıt dışı yaşadığını biliyoruz. Biz valiliğin belirttiği gibi on binlerce değil, sayının 100 binlerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"TEK BAŞINA SÜRENİN UZATILMASI YETERLİ DEĞİL"



Yalnızca sürenin uzatılmasının yeterli olmayacağını da kaydeden Demir, mültecilerin bilgilendirilmesi gerektiğini de ifade ederek, "Şimdi bir mültecinin 8 yıldır yaşadığını düşünün. Siz şimdi bu kişiye 'başka bir şehre git, orada yaşa, iş bul, ev bul, oraya uyum sağla' diyorsunuz. Bu süre isterse 6 ay olsun, devlet bu iş bulmaya, ev bulmaya ve uyum sağlamaya katkı sunmazsa etki yaratmaz. Ayrıca hiç kaydı olmayan Suriyeliler var. Onlar için nerenin daha iyi olacağını araştırmanız ve anlatmanız lazım" ifadelerini kullandı.