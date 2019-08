İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

"TEK TEK HER SURİYELİ MÜLTECİYİ BİR İNCELEME ALTINA ALMAK GEREKİYOR"



Bazı Suriyeli mülteci aile fertlerinin her birinin farklı illere kayıt ettirildiğine de dikkat çeken Demir, "Bunların hepsini bir araya getirmek de problem. Dolayısıyla tek tek her Suriyeli mülteciyi bir inceleme altına almak ve başvuruları dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Onların kafasında herhangi bir tereddüt yaratmamamız gerekiyor. Ancak maalesef bugün birçok Suriyeli mülteci bir korku içindeler. Çünkü İl Göç İdaresi'ne geldiklerinde sınır dışı edileceklerini, ailesinden uzak kalacaklarını düşünüyorlar. Bunların da bir an önce çözülmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA