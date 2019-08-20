İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

İstanbul Valiliği tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 'geçici koruma' kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere dönmeleri için tanınan süre bugün sona eriyor.
22 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında İstanbul'da kaydı olmayan çok sayıda Suriyeli mülteci, İçişleri Bakanlığı tarafından önceden belirlenen illere sevk edildi.
Konuyla ilgili valiliğin 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin, Geri Gönderme Merkezleri'nden sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir"
"MÜLTECİLER BU 1 AY İÇİNDE SOKAĞA ÇIKMAYA, İŞE GİTMEYE KORKTULAR"
Uluslararası Mülteciler Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, uygulama ile asıl hedefe ulaşılamadığını söyledi.
Demir, "Bunu bir aylık bir süre içine sokmaya çalıştılar. Bu 1 aylık sürede de birçok mağduriyetler oldu. Mülteciler bu 1 ay içinde sokağa çıkmaya, işe gitmeye korktular. Çünkü uygulama, ilk etapta çok katı bir uygulama ile başladı. İnsanların otobüslerle sınır dışı edilme gibi görüntüleri paylaşıldı. Bunlar da ciddi mağduriyetlere neden oldu. Biz uygulamanın, Valilik tarafından duyurulduğu andan itibaren bütün siyasi otoritelerle görüştük ve bu sürenin yeterli olmadığını söyledik. Bizim, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, İl Göç İdaresi'nden daha eski bir tecrübemiz var. Biz, birçok kişinin İstanbul'da kayıt dışı yaşadığını biliyoruz. Biz valiliğin belirttiği gibi on binlerce değil, sayının 100 binlerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"TEK BAŞINA SÜRENİN UZATILMASI YETERLİ DEĞİL"
Yalnızca sürenin uzatılmasının yeterli olmayacağını da kaydeden Demir, mültecilerin bilgilendirilmesi gerektiğini de ifade ederek, "Şimdi bir mültecinin 8 yıldır yaşadığını düşünün. Siz şimdi bu kişiye 'başka bir şehre git, orada yaşa, iş bul, ev bul, oraya uyum sağla' diyorsunuz. Bu süre isterse 6 ay olsun, devlet bu iş bulmaya, ev bulmaya ve uyum sağlamaya katkı sunmazsa etki yaratmaz. Ayrıca hiç kaydı olmayan Suriyeliler var. Onlar için nerenin daha iyi olacağını araştırmanız ve anlatmanız lazım" ifadelerini kullandı.
"TEK TEK HER SURİYELİ MÜLTECİYİ BİR İNCELEME ALTINA ALMAK GEREKİYOR"
Bazı Suriyeli mülteci aile fertlerinin her birinin farklı illere kayıt ettirildiğine de dikkat çeken Demir, "Bunların hepsini bir araya getirmek de problem. Dolayısıyla tek tek her Suriyeli mülteciyi bir inceleme altına almak ve başvuruları dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Onların kafasında herhangi bir tereddüt yaratmamamız gerekiyor. Ancak maalesef bugün birçok Suriyeli mülteci bir korku içindeler. Çünkü İl Göç İdaresi'ne geldiklerinde sınır dışı edileceklerini, ailesinden uzak kalacaklarını düşünüyorlar. Bunların da bir an önce çözülmesi gerekir" dedi.
Kaynak: DHA
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