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İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Her gün sosyal medyada...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de ddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, "Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse. Biz de böyle oluruz." diyerek yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece
istikametinde otomobiliyle Gurur Şahbaz, seyir halindeydi. İddiasına göre Şahbaz, yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun kullandığı otomobile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

'İNSAN CANI PARAYLA ÖDENMİYOR'

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi. Şahbaz, " Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular. Gözümü açtım bir baktım 'başka arabaya vurdum mu' onu bile hatırlamıyorum şoktayım. Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse. Biz de böyle oluruz. Her gün video. Evliyim çocuğum var. Biz de gazlayalım biz de yarışalım. Herkes gazlıyor. Ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı parayla ödenmiyor" diye konuştu.

'SADECE ÜZERİME UÇTUĞUNU GÖRDÜM'

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise , " Direk üzerime uçtu karşı şeritten. Hiçbir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki sürücü de polis ekiplerince yapılan kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Yarış Büyükçekmece Kaza

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